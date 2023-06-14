İktisatbank BTM 2. Lig’de 2. Hafta programı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2.haftanın programı belli oldu.

Program şöyle;

1.GRUP

17 Haziran 2023, Cumartesi

18.00 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren SK – Doğancı SK

18 Haziran 2023, Pazar

18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD – Yedidalga Aksu SK

2.GRUP

17 Haziran 2023, Cumartesi

18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy GSK – Serhatköy SK

18 Haziran 2023, Pazar

18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay SK – Zümrütköy SK

3.GRUP

16 Haziran 2023, Cuma

18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Tepebaşı SK – Kalkanlı SK

18 Haziran 2023, Pazar

18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Çamlıbel SKD – Sadrazam Kayalar SK

4.GRUP

16 Haziran 2023, Cuma

18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda AtollKozanköy SK – Dağyolu Göçeri SK

5.GRUP

16 Haziran 2023, Cuma

18.00 Göçmenköy Stadı’nda Haspolat SGSK – Ağırdağ Boğaz TSK

18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Doğukent SK – Doğruyol Pınarbaşı ÇSK

6.GRUP

17 Haziran 2023, Cumartesi

18.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda Alayköy SKKD – Yeniceköy ZSK

18 Haziran 2023, Pazar

18.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Aslanköy GSD – Taşkent TSK

7.GRUP

17 Haziran 2023, Cumartesi

18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Gaziköy SK – Kırıkkale TSK

18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama SD – Dilekkaya ASK

8.GRUP

16 Haziran 2023, Cuma

18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Serdarlı GB – Tatlısu Seracılar GSK

18 Haziran 2023, Pazar

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Alaniçi YSK – Bahçeli SK

9.GRUP

16 Haziran 2023, Cuma

18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SB Tic. Güvercinlik İYSK – Korkuteli GD

17 Haziran 2023, Cumartesi

18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Çayönü SK – Yenişehir SK

10.GRUP

16 Haziran 2023, Cuma

18.00 Geçitkale Stadı’nda Boğaziçi SK – Royal Sun Ötüken TKOSK

18 Haziran 2023, Pazar

18.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mutluyaka HSK – Tuzlaspor

11.GRUP

17 Haziran 2023, Cumartesi

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Ergazi GSK – Civisil SK

18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Bafra SK – Sun RepublicYarköy PGSK

12.GRUP

18 Haziran 2023, Pazar

18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz TSK – Halil FalyalıKumyalı SK

18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Yedikonuk SK – Sipahi TSK

