İktisatbank BTM 2. Lig’de 2. Hafta programı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2.haftanın programı belli oldu.
Program şöyle;
1.GRUP
17 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren SK – Doğancı SK
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD – Yedidalga Aksu SK
2.GRUP
17 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy GSK – Serhatköy SK
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay SK – Zümrütköy SK
3.GRUP
16 Haziran 2023, Cuma
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Tepebaşı SK – Kalkanlı SK
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Çamlıbel SKD – Sadrazam Kayalar SK
4.GRUP
16 Haziran 2023, Cuma
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda AtollKozanköy SK – Dağyolu Göçeri SK
5.GRUP
16 Haziran 2023, Cuma
18.00 Göçmenköy Stadı’nda Haspolat SGSK – Ağırdağ Boğaz TSK
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Doğukent SK – Doğruyol Pınarbaşı ÇSK
6.GRUP
17 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda Alayköy SKKD – Yeniceköy ZSK
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Aslanköy GSD – Taşkent TSK
7.GRUP
17 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Gaziköy SK – Kırıkkale TSK
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama SD – Dilekkaya ASK
8.GRUP
16 Haziran 2023, Cuma
18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Serdarlı GB – Tatlısu Seracılar GSK
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Alaniçi YSK – Bahçeli SK
9.GRUP
16 Haziran 2023, Cuma
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SB Tic. Güvercinlik İYSK – Korkuteli GD
17 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Çayönü SK – Yenişehir SK
10.GRUP
16 Haziran 2023, Cuma
18.00 Geçitkale Stadı’nda Boğaziçi SK – Royal Sun Ötüken TKOSK
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mutluyaka HSK – Tuzlaspor
11.GRUP
17 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Ergazi GSK – Civisil SK
18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Bafra SK – Sun RepublicYarköy PGSK
12.GRUP
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz TSK – Halil FalyalıKumyalı SK
18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Yedikonuk SK – Sipahi TSK
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