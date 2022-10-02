Lefkoşa derbisinin galibi Yenicami

Aksa Süper Ligde Lefkoşa derbisi olarak nitelendirilen K.Kaymaklı – Yenicami karşılaşmasının galibi ilk ve ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 2- 1 ‘lik skorla Yenicami oldu

Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Mehmet V. Çelik, İsmail Egeli

K. Kaymaklı: Raif D. Pehlivan, Serhan, Sena, Emre, Tuğrul (Dk.71 Arda Kortay), Mehmet ,Hasan Celil Evren, Obada Felix, İbrahim (Dk.60 Hasan Çakır), Ahmet Hatay, Yağış (Dk.86 Alp Gazi)

Yenicami: Ercan, Mehmet Göktaş, Yasin, Yakup(Dk.87 Asrın), Fikret (Dk.81 Ali Bayır), Fırat Ersalan (Dk.87 Cenker), Hascan, Badara N. Sylla, Mehmet Çavuş, Koray,(Dk.71 Emirhan), Kaan Erdoğan

Gol:Dk. 37 Emre (K.Kaymaklı), Dk. 16 Fikret ve Dk. 68 Sylla (Yenicami)



AKSA Süper Lig’in 2. haftası Lefkoşa’nın önemli derbilerinden birine sahne oldu. AKSA Süper Lig’in 2’nci haftasında Küçük Kaymaklı ile Yenicami karşı karşıya geldi. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadeleyi Yenicami 2-1 kazanarak puanını 6’ya çıkardı.

İlk yarıda Yenicami 16. dakikada Fikret ile öne geçerken, 37. dakikada Emre Nazik’in kafa golü ile yanıt verdi. 68’de Sylla’nın golü Yenicami’ye 2-1’lik galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Yenicami puanını 6 yaparken, Kaymaklı 1 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Yenicami, Çetinkaya’yı konuk edecek. Küçük Kaymaklı ise Yeşilova’ya konuk olacak.



