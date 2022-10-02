Cihangir, puanı uzatmada kurtardı

Cihangir ile Mesarya arasında vasat futbolun oynandığı maçın ilk devresi 0 – 0 sona ererken,İkinci devrenin son bölümünde atılan karşılıklı gollerle maç 1 – 1 sona erdi

Stat: Cihangir Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Sertan Alkın, Serkan Özdenkci

Cihangir: Yunus, Nurettin(Dk.63 Selçuk) Taner (Dk.78 Berhan), Babacar Diop, Hakan Karacaoğlu, Muhittin Tümbül, Sercan, Erol Aksunlar, Mikail Sivri, Ali Öztürk (Dk.75 Tacettin), Berkem (Dk.46 Yankı)

Mesarya: Mehmet Özeralp, Orhan Kalaycı, Yusuf Altıner, Sinan Öğüt, İbrahim Çıdamlı

Mustafa Yaşınses (Dk.87 Eren), Okan Göktürk (Dk.80 H. Çıdamlı), Ahmet Kara, (Dk.57 Salahi), Çağrı Kıral, (Dk.87 Abdullah) Quentin Debouto, Ali Üçtaş



Aksa Süper Ligin 2. Hafta mücadelesinde Cihangir ile Mesarya birer gol atarak birer puanla sahadan ayrıldılar. İki takım arasında sıkıcı futbolun oynandığı maçın ilk devresi 0 – 0 sona erdi. İkinci devrenin son bölümünde atılan karşılıklı gollerle maç 1 – 1 sona erdi.

Süper Ligde Cihangir, Mesarya’yı Cihangir Stadına konuk ederken, maçtan çıkan 1 – 1’lik beraberlikle taraflar birer puanı hanelerine yazdırdılar. Dolu tribünler önünde oynanan Fehim Dayı’nın yönettiği maçın ilk devresinde her 2 takım da sıkı savunma yaparken, gol pozisyonu üretilmeyen, sıkıcı futbolun oynandığı devre 0 – 0 sona erdi. Bu devrede hakemlere de neredeyse hiç iş düşmesi. İkinci devrede ev sahibi Cihangir biraz hareketlense de maçta uzun süre gol olmadı. Gol ise konuk Mesarya’dan geldi.

Debuto’nun golüyle skor 0 – 1 olurken, uzatmalarda kazanılan penaltı vuruşunu Muhittin filelere gönderince maç 1 – 1 tamamlandı.

