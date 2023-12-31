Lefke,'de Topaloğlu dönemi

AKSA Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü takımın başına Hasan Topaloğlu'nu getirdi

Aksa Süper Ligin batı bölgesi takımlarından Lefke Türk Spor Kulübü'nde Murat Ecersoy'un teknik direktörlük görevinden ayrılması sonrasında teknik direktörlük görevine Hasan Topaloğlu'nu getirdi.

Yönetim Murat Ecersoy'un görevinden ayrılması sonrası Topaloğlu ile yaptığı Görüşmenin ardından anlaşma sağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dün akşam toplanan Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Murat Ecersoy'un ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Hasan TOPALOĞLU getirilmiştir.

Kulübümüze ve Lefke TSK camiasına hayırlı olmasını diliyoruz...