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Birkan Uzun törenle anıldı

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Birkan Uzun törenle anıldı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Amerika’da geçirdiği kayak kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un ikinci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa Kabristanlığında düzenlenen anma etkinliğine katıldı. 
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre buradaki konuşmasında, Birkan Uzun’un kısa yaşamında önemli izler bıraktığını ve bu izlerin daima yaşayacağını söyledi. O’nun gönüllerde hep zirvede olduğuna vurgu yapan Töre, toplumsal yaşamda çok ciddi bir yer tuttuğunu ifade etti. 
Birkan Uzun’un vatan sevgisi ve bayrak aşkının Kıbrıs Türk gençliğine daima örnek olacağına değinen Töre, Uzun’un ailesine, gençliğine ve halkına layık bir genç olarak hatırlanacağını belirtti. 
Uzun’a Allah'tan rahmet dileyen Töre, ailesine ve sevenlerine sabırlar diledi. 
 
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