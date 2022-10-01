Lefke’de gol sesi çıkmadı

Süper Lig’in 2. Hafta maçında Lefke ile Göçmenköy arasındaki mücadele başladığı gibi 0-0 tamamlanırken, Göçmenköy Ndue ile bir penaltıdan yararlanamadı

Stad: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Cem Öksüzoğulları, Emre Çevikdal

Lefke: İrfan, Aykut, Kemal, Kaan, Mustafa, Yakup, Amstrong, Rahmi(Yılmaz Şipal), Arda(Okan), Zekai(Yılmaz), Kabiru(Eyüp).

Göçmenköy: Yusuf, Hüseyin, Gökhan, Reşit, Alaatin, Bayram, Samet, Mahmut, Musa(Cemal), Mahmut Amasyalı(Mustafa), Ndue Muceji



Niyazi ERGÜLEN

Aksa Süper Ligin 2. hafta maçında Lefke ile Göçmenköy, Hüseyin Eyyüplerin yönettiği maçta Karadağ’da karşılaştılar.

Kalabalık bir futbolsever kitlesinin izlediği maçın ilk devresinde gol pozisyonu az olurken, devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devrede de pozisyon az olurken, Göçmenköy biraz daha etkiliydi. Kaan’ın sebep olduğu penaltıdan 63’te Ndue ile yararlanamayan Göçmenköy, 0 – 0’lık skoru değiştiremezken 1 puana razı oldu.



