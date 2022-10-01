Lefke’de gol sesi çıkmadı

Stad: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Cem Öksüzoğulları, Emre Çevikdal
Lefke: İrfan, Aykut, Kemal, Kaan, Mustafa, Yakup, Amstrong, Rahmi(Yılmaz Şipal), Arda(Okan), Zekai(Yılmaz), Kabiru(Eyüp).
Göçmenköy: Yusuf, Hüseyin, Gökhan, Reşit, Alaatin, Bayram, Samet, Mahmut, Musa(Cemal), Mahmut Amasyalı(Mustafa), Ndue Muceji
Niyazi ERGÜLEN
Aksa Süper Ligin 2. hafta maçında Lefke ile Göçmenköy, Hüseyin Eyyüplerin yönettiği maçta Karadağ’da karşılaştılar.
Kalabalık bir futbolsever kitlesinin izlediği maçın ilk devresinde gol pozisyonu az olurken, devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devrede de pozisyon az olurken, Göçmenköy biraz daha etkiliydi. Kaan’ın sebep olduğu penaltıdan 63’te Ndue ile yararlanamayan Göçmenköy, 0 – 0’lık skoru değiştiremezken 1 puana razı oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.