Hayvancılara yönelik destekler açıklandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bakanlığın yürüttüğü hayvancılara yönelik destekleri açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin genel maliyetlerle ilgili talebine yönelik teşvikleri açıkladı.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada, hayvancılık sektöründeki sorunları bildiklerini, her zaman üreticinin ve üretimin yanında olduklarını söyleyerek, sektörde hayvancının yanında imalatçı ve halkın alım gücünü de düşünmek zorunda olduklarını belirtti.

Dövizdeki artışa dikkat çekerek, maliyetlerin günden güne arttığına vurgu yapan Bakan Oğuz, ülkenin imkanları dahilinde çalışma yürütmeye çalıştıklarını hatırlattı.

"ÇİĞ İNEK SÜTÜ 9,5 TL/LT OLUP 1.8 TL/LT DESTEK İLE ÜRETİCİYE 11,30 TL/LT YANSIYACAK"

Bakan Oğuz, hükümet olarak; litre başı çiğ inek sütünün 9,5 TL/LT olup 1.8 TL/LT destek ile üreticiye 11,30 TL/LT yansıyacağını, koyun sütüne 2,5 TL/LT destek ile 21 TL/TL , keçi sütüne ise 2,30 TL/LT destek ile 15,80 TL/Lt olarak belirlendiğini söyledi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİSİNE 1,25 TL/KG, BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİSİNE 0,25 TL/KG ARPA DESTEĞİ...

Oğuz, ayrıca küçükbaş hayvan üreticisine 7,25 TL/KG satış fiyatı olan arpaya 1,25 TL/KG destek vererek 6 TL/KG’ye, büyükbaş hayvan üreticilerine ve yem fabrikalarına ise 0,25 TL/KG destek ile 7 TL/KG’den verileceğini açıkladı.

Bakan Oğuz hem küçükbaş hayvan üreticilerine verilecek olan subvansiyeli arpa için, hem de besi yemi için 3 ay faizsiz olarak yararlanılabileceğini de belirtti.

