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Lefke, Yeniboğaziçi’ni mağlup etti

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Lefke, Yeniboğaziçi’ni mağlup etti
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İkinci devre hazırlıklarını Mağusa bölgesindeki Salamis Otel’de sürdüren Lefke takımı bu bağlamda dün bir de hazırlık maçı oynadı.
Süper Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi takımı ile Yeniboğaziçi Stadı’nda karşı karşıya gelen Lefke takımı sahadan 4 – 2 galip ayrıldı.
Lefke takımının gollerini Kaan, Tahsin, İsaa ve Abaka kaydetti.
 
 
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