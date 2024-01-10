Çetinkaya hazırlık maçlarında kazanıyor

İkinci devre hazırlıklarını sürdüren Çetinkaya takımı karşılaştığı Binatlı’yı 3-1 mağlup ederken, hafta sonu kazandığı Karşıyaka maçı sonrasında yine kazanarak yüzleri güldürdü

Necati KÜLAHILAR

Aksa Liglerinde mücadele eden takımlar devre arası hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekibi Çetinkaya bugün Lefkoşa Atllla Topaloğlu sahasında 1. Lig batı bölgesi ekiplerinden Binatlı ile hazırlık karşılaşması oynadı.

Maçın ilk devresi Çetinkaya’nın 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıda Çetinkaya takımı iki gol daha atarak durumu 3-0 yaptı. Maçın 80. dakikasında Binatlı skoru 3-1 yaptı ve maçta başka gol olmayınca Çetinkaya maçı 3-1 kazandı

