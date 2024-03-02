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Lefke, uzatmada yıkıldı

Göçmenköy'ün cezası nedeniyle Cihangir Stadı'nda oynanan Göçmenköy - Lefke maçında Lefke 90'da 1-0 öne geçerken uzatmaların son dakikasında yediği golle 3 puanı kaçırdı

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Lefke, uzatmada yıkıldı
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Stadyum: Cihangir Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu,MehmetEkşici,Serdar Gürpınar
Göçmenköy: Kıvanç, Bilal, Isaac(90+1.Dk Musa), Bayram(46.Dk Reşit), Samet, Bekir, Kadir (46.Dk Debouto), Arda(46.Dk İbrahim Çıdamlı), Toure, Mevlüt, Mustafa Kızıl (72.Dk Eray)
Lefke: İrfan, Yakup, Mustafa, Issa, Yao(90+2.Dk Nevzat), Armstrong, Aykut, Berk(56.Dk Okan) (90+2.Dk Yasin),Erkan(46.Dk Hasan Çaka),Gökhan(56.Dk Tahsin),Kaan
Goller: 90+6.Dk Debouto (Göçmenköy)- 90.Dk Issa (Lefke)
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 21. Hafta maçında
Göçmenköy,Lefke’yi konuk etti.
Göçmenköy’ün cezası nedeniyle Cihangir Stadı’ndaoynanan ve Utku Hamamcıoğlu’nun yönettiği karşılaşmanın ilk devresi 0 – 0 tamamlandı.
6.Dk: Lefkeatağında  Yao’nun şutunda kaleci Kıvanç gole izin vermedi.
18.Dk: Göçmenköy atağında Samet’in vuruşunda savunmaya çarpan top üst direğe çarpıp çizgi üzerine düştü ve savunma topu uzaklaştırdı.
28.Dk: Lefke atağında Yao kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.
90.Dk: Lefke atağında Okan sağdan topu içeriye kesti. Savunmanın hatasında arka direkte topla buluşan Issa vuruşunda topu filelere gönderdi .Göçmenköy 0-1 Lefke
90+6.Dk: Göçmenköy’de sol kanatta kazanılan frikiği kullanan Musa topu arka direğe ortaladı ve Debouto kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-1 Lefke
 
 
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