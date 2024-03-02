Djabi attı, Yeniboğaziçi kazandı

Düşmeme mücadelesi veren Y.Boğaziçi, güçlü rakibini 4-2 mağlup ederek haftanın en flaş skorlarından birisini elde etti. Yeni Boğaziçi’nin gollerini Ramadan ve Djabi(3) atarken, Doğan Türk Birliği’nin gollerini ise Farouk ve Ahmet Sönmez attı

Yer: Mete Adanır Stadyumu

Hakemler: Hakan Ünal, Emre Çevikdal, Burak Yiğit

Doğan TB: Ozan, İsa, Ali Savaşan, Koral, A.Sönmez, Farouk, Kenan, Selim, Arda, Vilmar, Quadri Ibrahim

Y.Boğaziçi: Emre, Ali Özay, Rıfat, Yaşar, Ali Bayır, Ahmet Kuşaf, Felix, Ramadan, Hamza, Fevzi, Djabi

Goller: 75’Farouk, 87’Ahmet Sönmez (DTB) 7’Ramadan, 74-84-90’Djabi (Y.Boğaziçi)



AKSA Süper Lig’in 21.haftasında Doğan Türk Birliği ile Yeni Boğaziçi, Girne’de karşı karşıya geldi.

Y.Boğaziçi maçın hemen başında öne geçti.

7’inci dakikada kaptan Ramadan Ağdaç topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı Yeni Boğaziçi’nin 1-0’lık üstünlüğünde geçildi.

Maçta ikinci gol uzun bir bekleyişin ardından gelirken, son 15 dakikada toplam 5 kez top filelerle buluştu.

75’te Ussumane Djabi topla buluştu ve takımını 2 farkla öne geçiren golü ağlara yolladı.

Bu golün bir dakika sonrasında Doğan’dan Farouk Dadzie kafa vuruşunda farkı bire indiren isim oldu.

84’te Y.Boğaziçi yeniden farkı artırdı. Ussumane Djabi vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.

87’de Doğan adına Ahmet Sönmez topu ikinci kez Y.Boğaziçi ağlarına yollarken skoru da 3-2’ye getirdi.

90’da günün yıldızı Ussumane Djabi, hat-trick yaparak Y.Boğaziçi’ni galibiyete taşıyan isim oldu.

Mücadeleyi 4-2 kazanan Y.Boğaziçi puan sayısını 10 yaparken, Doğan Türk Birliği 32 puanda kaldı.

(Fotoğraflar: Özgür Göksel)