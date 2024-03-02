Djabi attı, Yeniboğaziçi kazandı

Yer: Mete Adanır Stadyumu
Hakemler: Hakan Ünal, Emre Çevikdal, Burak Yiğit
Doğan TB: Ozan, İsa, Ali Savaşan, Koral, A.Sönmez, Farouk, Kenan, Selim, Arda, Vilmar, Quadri Ibrahim
Y.Boğaziçi: Emre, Ali Özay, Rıfat, Yaşar, Ali Bayır, Ahmet Kuşaf, Felix, Ramadan, Hamza, Fevzi, Djabi
Goller: 75’Farouk, 87’Ahmet Sönmez (DTB) 7’Ramadan, 74-84-90’Djabi (Y.Boğaziçi)
AKSA Süper Lig’in 21.haftasında Doğan Türk Birliği ile Yeni Boğaziçi, Girne’de karşı karşıya geldi.
Y.Boğaziçi maçın hemen başında öne geçti.
7’inci dakikada kaptan Ramadan Ağdaç topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın ilk yarısı Yeni Boğaziçi’nin 1-0’lık üstünlüğünde geçildi.
Maçta ikinci gol uzun bir bekleyişin ardından gelirken, son 15 dakikada toplam 5 kez top filelerle buluştu.
75’te Ussumane Djabi topla buluştu ve takımını 2 farkla öne geçiren golü ağlara yolladı.
Bu golün bir dakika sonrasında Doğan’dan Farouk Dadzie kafa vuruşunda farkı bire indiren isim oldu.
84’te Y.Boğaziçi yeniden farkı artırdı. Ussumane Djabi vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.
87’de Doğan adına Ahmet Sönmez topu ikinci kez Y.Boğaziçi ağlarına yollarken skoru da 3-2’ye getirdi.
90’da günün yıldızı Ussumane Djabi, hat-trick yaparak Y.Boğaziçi’ni galibiyete taşıyan isim oldu.
Mücadeleyi 4-2 kazanan Y.Boğaziçi puan sayısını 10 yaparken, Doğan Türk Birliği 32 puanda kaldı.
(Fotoğraflar: Özgür Göksel)
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