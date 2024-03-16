Lefke, şeytanın bacağını Lefkoşa’da kırdı

Süper Ligin batı ekibi Lefke konuk olduğu Yenicami’yi 3 – 1mağlup ederek haftalardır son dakika kaybettiği puanların acısını çıkararak rakibine bir adım daha yaklaştı

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Emre Çevikdal, Şahin Coşkun

Yenicami: İdris, Mahmut, Tunç(Dk.64 Görkem), Emirhan, Karan(Dk.46 Yakup), Hüseyin, Serge Abaka (Dk.72 Kemal), Koray, Tahir, Ali, Hüseyin Arifoğlu.

Lefke: İrfan, Yakup, M. Tahsildaroğulları, Kaan, Yılmaz, Issa Constantinides(Dk.90 Uvanç), Hasan (Dk.64 Erkan (Dk.85 Mehmet Ali), Armstrong Chidi, Yao Kouassi, Berk (Dk.64 Okan), Gökhan.

Goller: Dk.28 Tunç Çalışkan (Yenicami) – Dk.7 Yılmaz Şipal, Dk.31 Yao Kouassi, Dk.86 Issa Constantinides (Lefke)

Kırmızı Kartlar: Dk.90 Ali Üçtaş (Yenicami) – Dk.90 Gökhan Titiz (Lefke)





AKSA Süper Lig’in 23’üncü haftasında Yenicami ile Lefke karşı karşıya geldi.

Atatürk Stadı’nda yer alan mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf 3-1’lik skorla Lefke oldu. Ligde dört maç sonra kazanan Lefke’ye galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Yılmaz Şipal, 31’inci dakikada Yao Kouassi ve 86’ncı dakikada Issa Constantinides kaydetti. Yenicami’nin tek sayısı 28’inci dakikada Tunç Çalışkan’dan geldi.

Maçın 90’ıncı dakikasında Yenicami’den Ali Üçtaş, Lefke’den de Gökhan Titiz kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından ligde galibiyet hasreti beş maça çıkan Yenicami 28 puanda kaldı, Lefke ise puanını 26’ya yükseltti. Ligde gelecek hafta Yenicami, Türk Ocağı’na konuk olacak. Lefke ise Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek.

