Doğan, geç kanatlandı

Süper Ligde son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle play-out hattına yaklaşan Gençlik Gücü konuk olduğu Doğan T. Birliği karşısında 1 – 0 öne geçmesine karşın sahadan 2 – 1 mağlup ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü

Stat: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Cem Öksüzoğulları, Burak Yiğit

Doğan T. Birliği: Ozan, Tunahan, İsa(Dk.77 Kemal), Efe, Kenan, Arda, Vilmar, Ali, Abdulquadri Ibrahim, Emre, Güvenç (Dk.59 Emin)

C. B. Gençlik Gücü: Remzi, Turgut, Erol, Ali, Ümitcan,(Dk.87 Ahmet Saygı), İbrahim Köse, Hasan(Dk.80 M. Yaşınses), Asman Ndikumana(Dk.87 Kaan), Muhammet(Dk.80 Abu Dumbuya), Arif, Cengiz(Dk.51 Necati)

Goller: Dk.78 Kenan Oshan, Dk.87 Emin Atabek (DTB) – Dk.31 (P) Arif Uysal (C. B. Gençlik Gücü)

Kırmızı Kartlar: Dk.28 Vilmar Paulino (DTB) – Dk.90 Kaan Borova (C. B. Gençlik Gücü)



Mete Adanır Stadı’nda yer alan mücadelede Doğan Türk Birliği uzun süre 10 kişi oynadığı ve geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.

Doğan Türk Birliği’nde yabancı oyuncu Vilmar, 28’inci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Gençlik Gücü 31’inci dakikada kazandığı penaltı atışını Arif Uysal ile gole çevirerek ilk yarıyı önde tamamladı. Doğan Türk Birliği’nde ikinci yarı kazanılan penaltı atışında Kenan Oshan vuruşu gole çeviremedi. Buna rağmen 78’inci dakikada Kenan Oshan, 87’nci dakikada uzun süre sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalan Emin Atabek’in golleri ile Doğan Türk Birliği 2-1 öne geçti. 90’ıncı dakikada Gençlik Gücü’nden Kaan Borova kaydettiği golün ofsayt gerekçesi ile iptal edilmesi sonrası yaptığı itirazlar sonucu ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Doğan Türk Birliği 35 puana yükselirken, Gençlik Gücü 27 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Doğan Türk Birliği, Miracle Karşıyaka’ya konuk olacak. Gençlik Gücü ise Yeniboğaziçi’ni konuk edecek.

(Fotoğraf: Özgür Göksel)