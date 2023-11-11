Lefke, penaltılarla Kartal'ı avladı

Aksa Süper Ligi’nde üst sıralarda kalmak isteyen Yenicami ve yukarılara tırmanmak isteyen Lefke ile deplasmanda karşılaştı. Lefke son bölümde kazandığı 2 penaltı ile sahadan 2-0 galip ayrılarak çok önemli 3 puana imza attı

Stad: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Cem Öksüzoğluları, Özal Çağlayan

Lefke: İrfan, Yakup (Berk), Kemal Solkanat, Mustafa, İssa Constantinides, Serge Abaka, Chigozie Armstrong, Yasin (Gökhan), Mehmet Ali (Tahsin), Kaan, Arda

Yenicami: İdris, Fikret, Emirhan, Yakup, Barış (Uzo Ugwu), Christian (Hüseyin Arifoğlu), Hasan, Koray, Kaan, Ali, Görkem (Hüseyin Paşa)

Goller: 72. Dk. Serge Abaka (P) 87. Dk. İssa Constantinides (P) (Lefke)



Aksa Süper Ligi’nde üst sıralarda kalmak isteyen Yenicami ve yukarılara tırmanmak isteyen Lefke ile deplasmanda karşılaştı.

İki takımın da kontrollü başladığı karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklar yapıldı.

31. dakikada gelişen Lefke atağında top filelere gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

İlk yarıda iki takımın da çabaları sonuca etki etmedi ve maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya ev sahibi Lefke daha atak başladı.

72. dakikada gelişen Lefke atağında ceza sahası içinde yapılan pozisyonda Şakir Azizoğlu penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışını Abaka kullanarak gole çevirdi ve takımını Yenicami karşısında 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra ataklarını sürdüren ev sahibi Lefke 85. Dakikada bir penaltı daha kazandı.

Bu kez penaltıyı İssa Constantinides gole çevirdi ve skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Lefke konuk ettiği Yenicami’yi 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

Bu sonucun ardından Lefke puanını 11’e çıkarırken Yenicami ise 13 puanda kaldı.



