banner913
banner932
Birbirlerini üzmediler
Birbirlerini üzmediler
11 0
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
14 0
 
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
17 0
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
22 0
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
24 0
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
21 0
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
22 0
banner964
banner985

Lefke, penaltılarla Kartal'ı avladı

banner476

Aksa Süper Ligi’nde üst sıralarda kalmak isteyen Yenicami ve yukarılara tırmanmak isteyen Lefke ile deplasmanda karşılaştı. Lefke son bölümde kazandığı 2 penaltı ile sahadan 2-0 galip ayrılarak çok önemli 3 puana imza attı

banner974
Lefke, penaltılarla Kartal'ı avladı
banner971
Stad: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Cem Öksüzoğluları, Özal Çağlayan
Lefke: İrfan, Yakup (Berk), Kemal Solkanat, Mustafa, İssa Constantinides, Serge Abaka, Chigozie Armstrong, Yasin (Gökhan), Mehmet Ali (Tahsin), Kaan, Arda
Yenicami: İdris, Fikret, Emirhan, Yakup, Barış (Uzo Ugwu), Christian (Hüseyin Arifoğlu), Hasan, Koray, Kaan, Ali, Görkem (Hüseyin Paşa)
Goller: 72. Dk. Serge Abaka (P) 87. Dk. İssa Constantinides (P) (Lefke)
 
Aksa Süper Ligi’nde üst sıralarda kalmak isteyen Yenicami ve yukarılara tırmanmak isteyen Lefke ile deplasmanda karşılaştı.
İki takımın da kontrollü başladığı karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklar yapıldı.
31. dakikada gelişen Lefke atağında top filelere gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
İlk yarıda iki takımın da çabaları sonuca etki etmedi ve maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya ev sahibi Lefke daha atak başladı.
72. dakikada gelişen Lefke atağında ceza sahası içinde yapılan pozisyonda Şakir Azizoğlu penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı atışını Abaka kullanarak gole çevirdi ve takımını Yenicami karşısında 1-0 öne geçirdi.
Golden sonra ataklarını sürdüren ev sahibi Lefke 85. Dakikada bir penaltı daha kazandı.
Bu kez penaltıyı İssa Constantinides gole çevirdi ve skoru 2-0 yaptı.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Lefke konuk ettiği Yenicami’yi 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.
Bu sonucun ardından Lefke puanını 11’e çıkarırken Yenicami ise 13 puanda kaldı.
 
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.