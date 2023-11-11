İkişer attılar, ikişer kaybettiler

Stat: Karşıyaka Şengül Törehan Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Şahin Coşkun, Serdar Gürpınar
Miracle Karşıyaka: Erdoğan, Mustafa Vardi, İlker, Mehmet Göktaş, Sena, Ahmet Hatay, Barkın(DK 83 Mustafa Soytürk), Ali(DK 83 Ayhan), Toykan, Diatta, Mustafa Süzgen (DK 89 Furkan).
Pera Larnaka Gençler Birliği: Hasan, Mehmet Ali(DK 51 Abdülaziz), Sertan, Ahmet Kara(DK 51 Galip), Osman, İsmet, Eray(DK 59 Bülent Tur), Berk, Arda, Peter Obeni, Gabriel.
Goller: DK 47 Toykan, DK 50 Sena(Miracle Karşıyaka). DK 21,75Sertan(Pera Larnaka Gençler Birliği).
Aksa Süper Ligin 8. Haftasında M.Karşıyaka ile Pera L. Gençler Birliği arasındaki mücadelede her iki takım attığı ikişer golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldılar.
10.DK: Miracle Karşıyaka atağında aldığı topla ceza alanına giren Ali Özbahar’ın vuruşu kaleci Hasan’da kaldı.
13.DK: Pera Larnaka Gençler Birliği’nin kazandığı serbest vuruşta Ahmet Kara’nın etkili vuruşunu kaleci Erdoğan kornere çeldi.
16.DK: Pera Larnaka Gençler Birliği kontra atağında sağ kanattan Eray’ın ortasında kale ağzında boş pozisyonda Peter topu üstten dışarı attı.
21.DK: Sağ kanattan çabuk gelişen Pera Larnaka Gençler Birliği atağında yapılan ortada Sertan topu filelere gönderdi.0-1
30.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında Toykan’ın uzak mesafeden vuruşunu kaleci Hasan çift yumrukla kornere çeldi.
37.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında sağ kanattan Toykan’ın ortasında arka direkte Ali Özbahar’ın vuruşunda kaleciyi geçen topu savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
43.DK: Çabuk gelişen Miracle Karşıyaka atağında yapılan ortada arka direkte Toykan’ın vuruşunda top dışarı gitti.
47.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında ceza alanı içerisinde Toykan topu filelere gönderdi.1-1
49.DK: Bir başka Miracle Karşıyaka atağında yapılan ortada arka direkte İlker’in etkili vuruşunu kaleci Hasan son anda kornere çeldi.
50.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Karşıyaka atağında Sena kafa vuruşu ile topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.2-1
72.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında aldığı topla ceza alanına girip kaleciden sıyrılan Diatta’nın vuruşunda top dışarı gitti.
75.DK: Sağ kanattan gelişen Pera Larnaka Gençler Birliği atağında yapılan ortada arka direkte Peter’in kafa vuruşu kaleci Erdoğan’dan dönerken, dönen topu iyi takip eden Sertan skora denge getirdi.2-2
84.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında aldığı topla ceza alanına giren Toykan’ın vuruşunu kaleci Hasan kornere çeldi.
90+2.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında ceza alanına giren Diatta’nın vuruşunu kaleci Hasan son anda önledi.
90+4.DK: Sertan ile başlayan Miracle Karşıyaka atağında bu oyuncunun pasında Abdülaziz’in vuruşunu kaleci Erdoğan önledi.
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.