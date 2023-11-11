İkişer attılar, ikişer kaybettiler

Gençler Birliği’nin konuk olduğu Karşıyaka karşısında ilk devreyi 1 -0 önde kapattığı mücadelede ikinci devrede atılan gollerle maç 2-2 tamamlandı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldılar

Stat: Karşıyaka Şengül Törehan Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Şahin Coşkun, Serdar Gürpınar

Miracle Karşıyaka: Erdoğan, Mustafa Vardi, İlker, Mehmet Göktaş, Sena, Ahmet Hatay, Barkın(DK 83 Mustafa Soytürk), Ali(DK 83 Ayhan), Toykan, Diatta, Mustafa Süzgen (DK 89 Furkan).

Pera Larnaka Gençler Birliği: Hasan, Mehmet Ali(DK 51 Abdülaziz), Sertan, Ahmet Kara(DK 51 Galip), Osman, İsmet, Eray(DK 59 Bülent Tur), Berk, Arda, Peter Obeni, Gabriel.

Goller: DK 47 Toykan, DK 50 Sena(Miracle Karşıyaka). DK 21,75Sertan(Pera Larnaka Gençler Birliği).



Aksa Süper Ligin 8. Haftasında M.Karşıyaka ile Pera L. Gençler Birliği arasındaki mücadelede her iki takım attığı ikişer golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldılar.

10.DK: Miracle Karşıyaka atağında aldığı topla ceza alanına giren Ali Özbahar’ın vuruşu kaleci Hasan’da kaldı.

13.DK: Pera Larnaka Gençler Birliği’nin kazandığı serbest vuruşta Ahmet Kara’nın etkili vuruşunu kaleci Erdoğan kornere çeldi.

16.DK: Pera Larnaka Gençler Birliği kontra atağında sağ kanattan Eray’ın ortasında kale ağzında boş pozisyonda Peter topu üstten dışarı attı.

21.DK: Sağ kanattan çabuk gelişen Pera Larnaka Gençler Birliği atağında yapılan ortada Sertan topu filelere gönderdi.0-1

30.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında Toykan’ın uzak mesafeden vuruşunu kaleci Hasan çift yumrukla kornere çeldi.

37.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında sağ kanattan Toykan’ın ortasında arka direkte Ali Özbahar’ın vuruşunda kaleciyi geçen topu savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

43.DK: Çabuk gelişen Miracle Karşıyaka atağında yapılan ortada arka direkte Toykan’ın vuruşunda top dışarı gitti.

47.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında ceza alanı içerisinde Toykan topu filelere gönderdi.1-1

49.DK: Bir başka Miracle Karşıyaka atağında yapılan ortada arka direkte İlker’in etkili vuruşunu kaleci Hasan son anda kornere çeldi.

50.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Karşıyaka atağında Sena kafa vuruşu ile topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.2-1

72.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında aldığı topla ceza alanına girip kaleciden sıyrılan Diatta’nın vuruşunda top dışarı gitti.

75.DK: Sağ kanattan gelişen Pera Larnaka Gençler Birliği atağında yapılan ortada arka direkte Peter’in kafa vuruşu kaleci Erdoğan’dan dönerken, dönen topu iyi takip eden Sertan skora denge getirdi.2-2

84.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında aldığı topla ceza alanına giren Toykan’ın vuruşunu kaleci Hasan kornere çeldi.

90+2.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında ceza alanına giren Diatta’nın vuruşunu kaleci Hasan son anda önledi.

90+4.DK: Sertan ile başlayan Miracle Karşıyaka atağında bu oyuncunun pasında Abdülaziz’in vuruşunu kaleci Erdoğan önledi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

