Lefke, Gençleri İskele'ye 3 golle uğurladı

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Cem Öksüzoğulları, Şahin Coşkun, İsmail Ercan
Lefke: İrfan, Aykut, Kemal, Mustafa, Issa, Abaka, Armstrong, Yakup, Berk, Kaan, Arda
Pera Larnaka Gençlerbirliği: Hasan, Sertan, Arda, Gabriel, Berk, Abdulaziz, Osman, Galip, Eray, Peter, İsmet
Goller: 15’ ve 18’Issa, 51’Armstrong (Lefke) 38’Sertan Kurukafa (P.L.G.Birliği)
AKSA Süper Lig’de 10.hafta karşılaşmasında Lefke, Pera Larnaka Gençlerbirliği’ni konuk etti. Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan mücadeleyi Lefke 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Menekşe beyazlılar 15 ve 18.dakikalarda Issa’nın golleriyle 2-0 öne geçerken, 38.dakikada Sertan Kurukafa attığı golle Pera Larnaka G.Birliği farkı 1’e indirdi.
İlk yarıyı Lefke 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarıda iyi oyununu sürdüren Lefke 51’de Armstrong’un golüyle 3-1’i buldu ve mücadeleyi de bu skorla kazandı.
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