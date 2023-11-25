Esentepe'ye ilk çelme Ozanköy'den

Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Halil Erdem Canaloğlu, Buse Bağrıkara, Hakan Ünal
Ozanköy: Kürşat, Murat, Ahmet, Mahmut Can, Yusuf, Emre, İbrahim, Barış, Ertu, Abdullah, İsa
Esentepe: Osman, Nersin, Yusuf, Deniz, Ege Can, Tuğra, Salih, Emek, Ada, Mahmut, Oğuz
Goller: Dk.26 Emre Taşkın, Dk.69 İbrahim Kunur (Ozanköy) Dk. 45Tuğra Kılıç (Esentepe)
Aksa 1.Lig’de 10.hafta maçında renktaş iki takım Ozanköy ile Esentepe karşı karşıya geldi.
Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda oynanan mücadeleyi Ozanköy 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla birlikte lider Esentepe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
Ozanköy 26.dakikada Emre Taşkın’ın golüyle 1-0 öne geçerken, Esentepe 45’de Tuğra ile skora dengeyi getirdi.
İlk devre 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda iki takım da önemli pozisyonlar buldu.
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