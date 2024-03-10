Lefke fırsatları tepmeye devam ediyor

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Cem Öksüzoğulları, Engin Akkagün
Lefke: İrfan, Aykut, Mustafa, Yakup, Kaan, Chidi, Kouassı, Issa (DK 82 Erkan), Tahsin (DK 54 Okan), Gökhan, Yılmaz (DK 72 Mehmet Ali).
Alsancak Yeşilova: Dursun, Memduh, Hamis (DK 68 Hikmet), Vakkas (DK 84 Ömer), Billy Mehmet, Mejdi, Arda, Cemal, Marcel, Jimmy, Eyyüp.
Goller: 33’Gökhan Titiz (Lefke) 64’Billy Mehmet (Alsancak Yeşilova)
AKSA Süper ligin 22. Hafta karşılaşmasında Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşmada Lefke ile Alsancak Yeşilova takımları karşı karşıya geldi.
7.DK: Çabuk gelişen Lefke atağında Gökhan’ın etkili vuruşunda top filelere gitti. 1-0
13.Dk: Lefke’nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Tahsin’in kafa vuruşu kaleci Dursun’da kaldı.
24.Dk: Lefke’nin kullandığı bir başka köşe vuruşunda ceza alanı dışından Yılmaz’ın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.
56.DK: Lefke kontra atağında Issa’nın vuruşunu önce kaleci sonrasında savunma uzaklaştırdı.
64.DK: Alsancak Yeşilova’nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Billy kafa vuruşu ile skora denge getirdi.1-1
77.DK: Kalabalık adamla gelişen Lefke atağında Issa’nın müsait durumda vuruşu kaleci Dursun’da kaldı.
Geriye kalan dakikalarda takımların çabası sonucu değiştirmeyince karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
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