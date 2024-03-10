Cihangir’in zirveyi bırakma niyeti yok

Maçın başında Doğan T. Birliği’nin 2 – 0 öne geçmesine karşın oyundan kopmayan lider Cihangir, Meye’nin hat-trick yaptığı karşılaşmayı 4 – 2 kazanarak liderliğini sürdürdü

Stat: Cihangir StadıHakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ahmet Genç, Halil AtlarCihangir: Hasancan Celal, Mikail, Çağrı, Selçuk, Laurys Ndong Meye(Dk.90 Engin), Berhan (Dk.46 Ali Öztürk), Yankı (Dk.83 Berkem), Sercan, Hakan, İbrahim (Dk.46 Nurettin), Muhittin TümbülDoğan T. Birliği: Ozan, Tunahan, Vilmar, Efe, Ufuk, Abdulquadri Ibrahim, Emre Soytürk, Güvenç (Dk.45 İsa), Arda, Rifat, (Dk.28 Kemal Arslan), Selim.Goller: Dk.28 Muhittin Tümbül, Dk.45, 80 ve 90 Laurys Ndong Meye (Cihangir) – Dk.4 Vilmar Paulino, Dk.13 Arda Eren Metin (DTB)Aksa Süper Ligin 22. Haftasında lider Cihangir, güçlü rakibi Doğan Türk Birliği’ni konuk etti. Cihangir Stadı’nda yer alan mücadelede konuk ekip 2 farklı üstünlük yakalasa da Cihangir bulduğu gollerle rakibini 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.Doğan Türk Birliği 4’üncü dakikada Vilmar ve 13’üncü dakikada Arda Eren Metin’in golleri ile 2-0 öne geçti.Cihangir 24’üncü dakikada kazandığı penaltı atışında Muhittin’in vuruşunda kaleci Ozan’ı geçemedi.28’inci dakikada Muhittin ve 45’inci dakikada Ndong Meye ile skoru 2-2 yapan Cihangir, 80 ve 90’ıncı dakikalarda yine Meye ile bulduğu gollerle maçı 4-2 kazanarak liderliğini devam ettirdi.Doğan Türk Birliği’nde sakatlara iki isim daha eklendi. Güvenç ve Rifat ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.Bu sonucun ardından Cihangir puanını 61 yaptı, Doğan Türk Birliği ise 32 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Cihangir, Yeniboğaziçi’ne konuk olacak. Doğan Türk Birliği ise China Bazaar Gençlik Gücü’nü konuk edecek.