Lefke, Cihangir’in umutlarını yıktı

Şampiyonluk mücadelesi veren Cihangir konuk olduğu Lefke deplasmanından 2-0 mağlubiyetle ayrılarak, MTG’nin puan kaybettiği haftada onu yakalama şansını kaçırdı

Stat: 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Emre Çevikdal, Ahmet Genç

Lefke: İrfan, Okan, (Gökhan), Kaan, Hasan Ç. Çaka, Yakup (Arda Karanfiloğlu), Mustafa, Armstrong Chidi, Tahsin, Erkan, Isa Constantinides, (M. Ali Avunç), Yao Kouassi

Cihangir: Hasan Can Celal, Selçuk, Nurettin(Engin), Çağrı, Mikail, Sercan, İbrahim Karadal (Berkem Nurdal), Hakan Karacaoğlu(Yankı Aktül), Babacar Diop, Ali, Muhittin Tümbül

Goller: Dk.49 Mustafa Tahsildaroğulları, Dk.66 Yao Kouassi (Lefke)



AKSA Süper Lig’in 28’inci haftasında Play-out hattından kurtulma mücadelesi veren Lefke, şampiyonluk yarışını sürdüren Cihangir’i konuk etti.

16 Ağustos Stadı’nda yer alan mücadelede Lefke rakibini yenerek hem hedefi doğrultusunda önemli 3 puanı aldı, hem de rakibinin şampiyonluk umutlarını azalttı. Menekşe beyazlılara galibiyeti getiren golleri 49’uncu dakikada Mustafa Tahsildaroğulları ve 66’ncı dakikada Yao Kouassi kaydetti.

Bu sonucun ardından Lefke puanını 35 yaparak Play-out hattının hemen üzerine çıktı. Cihangir ise Mağusa Türk Gücü’nün Göçmenköy deplasmanında 1-1 berabere kalmasını değerlendiremedi ve 73 puanla son iki haftaya girilirken liderin 3 puan gerisinde kaldı. Ligde gelecek hafta Lefke, China Bazaar Gençlik Gücü’ne konuk olacak. Cihangir ise haftalar önce lige veda eden Türk Ocağı’nı konuk edecek.

