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Doğan, Kaymaklı’ya acımadı

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Ligde şiddetle puana ihtiyacı olan K.Kaymaklı ile hiçbir iddiası olmayan Doğan T. Birliği Lefkoşa’da Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya gelirken, sahadan 4 – 0 gibi galip ayrılan taraf Doğan T. Birliği oldu ve Kaymaklı’yı ateşe attı

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Doğan, Kaymaklı’ya acımadı
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Stat: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Mehmet Ekşici, Cenk Aras Özfuttu
K.Kaymaklı: Mehmet Özeralp, Halil Turan, Emre (64’ Hasan Çakır), Mehmet Kaygısız (46’ Muhammed), Mehmet Öztürk (39’ Fikret), Alpay, Mahmut, Sylla, Bahadır, Arseven (70’ Mehmet Göçben), Derviş (39’ Arda)
Doğan Türk Birliği: Ozan, Kenan (71’ Rıfat), Arda, Tunahan, Vilmar (80’ Efe), Ahmet Sönmez, Ali, Koral (88’ Kemal), Quadri (88’ İsa), Emre, Güvenç (88’ Ediz)
Goller: 13’ ve 35’ Vilmar Paulino, 72’ Halil Turan (KK) ve 74’ Koral Saymaz (Doğan Türk Birliği)
 
AKSA Süper Lig’de play-out içinde kendisine avantajlı bir konum yaratmak isteyen Küçük Kaymaklı, ligde iddiası kalmayan Doğan Türk Birliği’ni ağırladı. Mücadele Girne ekibinin 4-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Doğan Türk Birliği aldığı galibiyetle puan sayısını 47 yaparken, K.Kaymaklı 26 puanda kaldı.
Mücadelenin 13’üncü dakikasında konuk takım öne geçti. Bu dakikada Vilmar Paulino yaptığı vuruş ile takımını 1-0 üstün duruma geçirdi.
35’inci dakikada Vilmar Paulino bir kez daha sahne aldı. Brezilyalı forvet attığı gol ile farkı ikiye çıkardı ve maçın ilk yarısı bu skor ile tamamlandı.
Doğan Türk Birliği ikinci yarıda da etkisini sürdürdü. 72’de Halil Turan’ın ters vuruşunda top bir kez daha K.Kaymaklı ağlarına gitti ve skor 3-0’a geldi.
Bu golün 2 dakika sonrasında Koral Saymaz yaptığı vuruşla topu dördüncü kez ev sahibi takım filelerine gönderdi ve karşılaşma Doğan Türk Birliği’nin 4-0 üstünlüğünde tamamlandı.
(Fotoğraf: Özgür Göksel)
 
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