Lefke, Çanakkale’ye gol yağdırdı

Aksa Süper Ligin batı bölgesi temsilcisi Lefke İkinci devre hazırlıkları çerçevesinde hazırlık maçlarına devam ediyor.

İkinci devre hazırlıklarına teknik direktör Hasan Topaloğlu nezaretinde hazırlanan Lefke takımı bu çerçevede dün üçüncü hazırlık maçını yaptı.

Acapulco Hotel'de kamp yapan Dem’s Cons. Çanakkale takımıyla yapılan hazırlık maçını Lefke takımı 6- 0 kazandı.

Lefke ikinci devre hazırlıkları sürecinde oynadığı Yeni Boğaziçi maçını 4-2 ve Mormenekşe maçını da 3-1 kazanmıştı.

(Fotoğraf: Cemal SEYİTLER)

