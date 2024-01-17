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Alp, golleri Maraş için atacak

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Alp, golleri Maraş için atacak
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Aksa Birinci Lig ekiplerinden Unimar Maraş, ara transferde Türkiyeli oyuncularında değişikliğe giderek kadrosunu yeniledi.
Maraş yönetimi bir dönem Mesarya takımının formasını giyen Alp Ertunga Çakıroğlu’nu kadrosuna kattı.
32 yaşındaki deneyimli golcü Alp Ertunga Çakıroğlu ikinci devrede gollerini Maraş için atacak.
Alp Ertunga Çakıroğlu, Türkiye’de son olarak Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Dikilitaşspor’un formasını giymişti.
 
 
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