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Larnaka Gençler Birliği’nin 90. gurur yılı

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Larnaka’da 1934’de bir grup arkadaş tarafından hayata geçirilen Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 90. Kuruluş yıldönümünün gururunu yaşıyor

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Larnaka Gençler Birliği’nin 90. gurur yılı
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Süper Ligin yeni takımı Larnaka Gençler Birliği Pazar günü itibariyle 90. Kuruluş yıldönümünü kutluyor.
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 90 yaşına girdiğini sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsel ile duyurdu.
Kulüpten yapılan duyuru şöyle:
“Larnaka’da 1934’de bir grup arkadaş tarafından hayata geçirilen Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’müz bugün 2023-2024 sezonunda 90 yaşında Futbolda Süper Lig’de, Basketbolda Pro Lig’de ve Yüzme alanında mücadeleler edecek.
Oluşturduğu Futbol, basketbol ve Yüzme akademilerinde yüzlerce gencimizin eğitim aldığı kulübümüz 90 yaşında daha tecrübeli bununla birlikte ilk günkü heyecan ile hazırlıklarını sürdürüyor.”
 
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