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Lapta, umutlarını son maça taşıdı

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Lapta, umutlarını son maça taşıdı
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Yer: Gönyeli Stadı
Hakemler: Ali Özer, Halil Atlar, Baran Marangoz
Lapta: Hakan, Selçuk, Süleyman, Göksel (90’ İsmail), Hüseyin Terzi (63’ Aydın), Ayden (83’ Ahmet), Orhan, Hasan (90’ Mustafa), Hüseyin Konyalıoğlu, Berkay, Barış
Ünimar Maraş: Umut, Serkan, Alp, Emre, Emir, Yıldıray, Mehmet, Aras (83’ Ender), İlhan, Salih (76’ Ahmet)
Gol: 43’ Hasan Yanaroğlu (Lapta)
Kırmızı Kart: 67’ Selçuk Soyer (Lapta)
 
AKSA 1.Lig Play-Out ikinci maçları oynanırken, zorlu maçta Lapta rakibi Ünimar Maraş’ı mağlup ederek son maçlar öncesi avantajlı bir konum elde etti. Gönyeli Stadı’nda oynanan ve Ali Özer’in yönettiği maçta Lapta’yı galibiyete taşıyan gol 43’üncü dakikada Hasan Yanaroğlu’nun ayağından geldi. Kırmızı yeşilli ekipte Selçuk Soyer 67’inci dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Lapta puan sayısını 20 yaptı ve son maçlar öncesi ikinci sıraya çıktı. Ünimar Maraş ise ilk maçta aldığı galibiyetin ardından bu kez mağlup oldu ve 18 puanda üçüncü sıraya geriledi.
 
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