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Lapta ohh, Maraş off çekti

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Lapta ohh, Maraş off çekti
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Stadyum: Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı
Hakemler:  Mustafa Öztugay, EmreÇevikdal, SerdarGürpınar
Lapta: HakanKoçak, Selçuk, Necip, Süleyman, Göksel, Ayden, Orhan, HasanYanaroğlu, HüseyinKonyalıoğlu, Berkay, Barış
Maraş: Umut, AhmetHellaç, ÖmerKotbaş, EmreAktaş, Serkan, Alp, EmreUysal, Emir, Yıldıray, İlhan, Salih
Goller: 15.Dk İlhan (K.K), 66.Dk Orhan, 71.Dk Necip (Lapta)- 35.Dk (P) Emir, 84.Dk Alp (Maraş)
 
AKSA Birinci Ligin 19. Hafta karşılaşmasında Lapta, Maraş’ı Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı’nda konuk etti.
Baştan sona çekişme içinde geçen ilk devre Lapta'dan İlhan ve Maraş’tan Emir’in penaltıdan golleriyle 1 – 1 tamamlandı.
İkinci devrede Lapta’dan Orhan ve Necip'in golleri gelirken Maraş'tan Alp Ertunga'nın golü skoru belirledi.3 – 2
Lapta, Maraş’ı 3 – 2 mağlup ederek 3 puanın sahibi olurken puanını 23'e çıkardı. Maraş ise 18 puanda kaldı.
Foto: Hamit SAKALLI
 
 
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