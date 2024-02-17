Kadınlarda Esentepe ve UKÜ galibiyetle başladı

Hentbolda büyükler ligi Perşembe akşamı erkekler mücadelesi ile başlarken, kadınlar ligine de bu akşam oynanan iki karşılaşma ise start verildi. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu ve CIU Arena’da oynanan karşılaşmalarda Esentepe rakibi Şahlan’ı UKÜ ise konuk ettiği DİGEM’i mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan Esentepe – Şahlan karşılaşmasının ilk devresini 15 -13 önde kapatan Esentepe kontrollü oyununu maçın ikinci devresinde de sürdürerek sahadan 29-27 galibiyetle ayrılarak sezona iyi bir giriş yapmış oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise son şampiyon UKÜ sahasında DİGEM’i konuk etti. İlk devresi çekişmeli geçen mücadele 11-11 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan UKÜ sahadan 29-22 galibiyetle ayrılarak sezona galibiyetle başlamış oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

