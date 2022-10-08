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Kurtsan Group İskele 1461 Trabzonspor’dan bir transfer daha

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Kurtsan Group İskele 1461 Trabzonspor’dan bir transfer daha
BTM 1. Ligin iddialı ekiplerinden Kurtsan Group 1461 İskele Trabzonspor yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Bordo mavili yönetim Yonpaş Dumlupınar A2 takımında futbol oynayan İskeleli Erbay Cemmedo’yu renklerine bağladı.
 
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