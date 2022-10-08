Aksa Liglerinde 3. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

AKSA SÜPER LİG
DÜN
Yenicami-Çetinkaya: 5 – 1
BUGÜN
Miracle Değirmenlik-Gönyeli: 0 – 1
MeritA.Yeşilova-K.Kaymaklı : 1 – 2
Hamitköy-Lefke: 0 – 1
YARIN
15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-ChinaB.G.Gücü (Fehim Dayı)
15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Cihangir (Emre Öztaşlı)
15.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Yonpaş Dumlupınar (Kerem Eran)
10 Ekim 2022, Pazartesi
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği (Osman Özpaşa)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Mormenekşe-Baf Ülkü Yurdu: 2 – 2
M. HacıaliYılmazköy-Lapta: 0 – 1
Yenierenköy-Yeniboğaziçi: 0 –5
Girne Halk Evi-Düzkaya: 0 – 1
YARIN
15.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Yalova (Evren Karademir)
15.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Ünimar Maraş (Hüseyin Eyyüpler)
15.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-İncirli (Turgay Misk)
15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Pera Gençler Birliği (Serkan Şimşek)
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