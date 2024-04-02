Kupada yarı final günü

Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı final ilk maçlarında takımlar ilk maçta avantaj arayacak

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun organize ettiği Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı final ilk maçları bugün oynanacak.

Günün ilk maçı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 15.30 da Göçmenköy ile Karşıyaka arasında oynanacak. Günun ikinci maçı ise Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Tremeşeli Holding Mağusa Türk Gücü arasında saat 19.30 da oynanacak.

Takımlar son çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladılar. Dört takımında hedefi yarı final ilk maçlarından avantajlı skor elde etmek.

Mağusa Türk Gücü hem ligde Hemde Kupada kayıpsız ilerlemek istiyor. Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Tremeşeli Holding Dumlıpınar , Karşıyaka ve Göcmenköy de hedefleri ise önce yarı finali geçip finale yükselmek için sahada yerlerini alacaklar.

Northernland Kıbrıs Kupası Yarı Finl 1. Maç hakemleri:

(15.30) Atatürk Stadı: Göçmenköy – Karşıyaka (Utku Hamamcıoğlu)

(19.30) Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – T. H. Dumlupınar Fehim Dayı



