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Süper Lige ikinci bilet kapışması kızıştı

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Süper Lige ikinci bilet kapışması kızıştı
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AKSA BİRİNCİ LİG 18. HAFTA PANORAMASI
 
Aksa Birinci Lig’de on sekizinci hafta maçları hafta sonu oynanarak tamamlanırken, lider Miracle Değirmenlik Süper Lige oldukça yaklaştı.İkinci devrenin başlamasıyla birlikte ilk devreyi 2. Sırada bitiren Esentepe’nin puan kayıpları sonrasında play off hattına gerilerken, lider Değirmenlik’in en yakın takipçisi Çanakkale oldu.Ligde 2. sıradaki Dem’s Cons. Çanakkale ile 5. sıradaki Yalova arasında sadece 5 puan olması 2. lik yarışının ne kadar kızıştığını ortaya koymakta.
18. haftayı galibiyetle kapatan Yılmazköy ile birbirleriyle oynadıkları maçtan beraberlikle ayrılan Hamitköy ile Yalova play off hattında iddialarını sürdürürlerken, lider Değirmenlik’e yenilen Gönyeli play off hattının dışına geriledi.
Ligin son 2 sırasındaki Girne Halk Evi ve Baf Ülkü Yurdu bu haftayı da galibiyetsiz tamamlarlarken, düşme hattından kurtulma umutlarını iyice azalttılar.
Play out hattında bulunan Maraş ve Geçitkale kazanırken, Lapta ile Mormenekşe ise birebir rakiplerine mağlup olarak zor günler yaşamaya başladılar.
Aksa 1. Ligin 18. Haftasında oynanan 8 maçta kale ağları 25 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Bu hafta 6 maçı ev sahibi akımlar, 1 maçı ise deplasman takımları kazanırken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı.
Gol Krallığı yarışında Değirmenlik’ten Kasım Tağman bu haftayı da boş geçmeyerek 21 gole yükselerek öne geçerken, Gönyeli’den İlyas Yılmaz gol atamayarak 20 golde kaldı.
Bu hafta oynanan maçlarda 38 sarı kart 3’de kırmızı kart çıkarken, en fazla kart ise Hamitköy  ile Yalova maçında 7 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterilmesiyle yaşandı.
 
 
Haftanın Takımı: Geçitkale
Aksa 1. Ligde play out hattını yakından ilgilendiren maçta Geçitkale, bire bir rakibi Lapta’yı farklı mağlup ederek Play out hattının en üst basamağına çıkarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
 

Haftanın Futbolcusu: Halil Uçar(M. Değirmenlik)
Lider Değirmenlik takımının konuk ettiği güçlü Gönyeli karşısında gerek defansta oynadığı hatasız futbol gerekse kafayla attığı golle takımının galibiyetinde önemli paya sahip olan Halil Uçar haftanın futbolcusu olmayı hak etti
 

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Ogan (Dem’s Cons. Çanakkale)
İkinci devreye iyi bir başlangıç yaparak arka arkaya galibiyetler alan Dem’s Cons. Çanakkale takımının teknik direktörü Ahmet Ogan, takımını iyi hazırlayarak Ozanköy gibi evinde maç kaybetmeyen bir takımı mağlup etmeyi başardı ve haftanın teknik adamı olmayı hak etti
 

Haftanın Hakemi: Tufan Çerçioğlu (Hamitköy – Yalova)
Tufan Çerçioğlu, haftanın en zorlu maçlarından olan Hamitköy – Yalova maçında takımların gerginliğine, yardımcısı Ferdi Güzel’in zaman zaman hatalı bayraklarına rağmen pozisyonlara yakın olup, doğru kararlar üretti
 
Haftanın Kare Ası
Uğur (Binatlı) Ahmet Hellaç (Maraş) İrfan (Geçitkale) Yağış (Binatlı)
 
Haftanın On Biri
Umut (Maraş) Ulaş (Değirmenlik) Emir (Maraş) Uğur (Düzkaya) Yunus Emre (Yılmazköy) Çağdaş (Çanakkale) Barış (Yılmazköy) Yekta(Geçitkale) Ümit (Düzkaya) Cemil (Geçitkale), Berkant (Çanakkale)
 
Aksa Birinci Lig 18. Hafta sonuçları
M. Değirmenlik – Gönyeli: 2 – 0
Hamitköy – Yalova : 2 – 2
Düzkaya – Esentepe: 3 – 1
M. Hacıali Yılmazköy – Girne Halk Evi: 3 – 1
Geçitkale – Lapta: 4 – 1
Binatlı – Mormenekşe: 3 – 0
Ünimar Maraş – Baf Ülkü Yurdu: 1 – 0
Ozanköy – Dem’s C. Çanakkale: 0 – 2
 
Aksa 1. Lig 19. Hafta programı:
Gönyeli – Geçitkale
Lapta – Unimar Maraş
Mormenekşe – M. Haciali Yılmazköy
Baf Ü. Yurdu – Ozanköy
Dems Cons. Çanakkale – Binatlı
Esentepe – M. Değirmenlik
Girne H. Evi – Hamitköy
Yalova – Düzkaya
 
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Değirmenlik SK 18 15 2 1 50 8 42 47
2. Dem s Cons. Çanakkale TSK 18 10 3 5 34 18 16 33
3. Esentepe KKSK 18 9 5 4 28 16 12 32
4. Hamitköy ŞHSK 18 8 6 4 25 19 6 30
5. Yalova SK 18 8 5 5 29 27 2 29
6. M. Hacıali Yılmazköy SK 18 6 10 2 27 21 6 28
7. Gönyeli SK 18 8 2 8 33 23 10 26
8. Düzkaya KOSK 18 7 5 6 29 29 0 26
9. Binatlı YSK 18 6 5 7 18 21 -3 23
10. Ozanköy SK 18 5 8 5 23 29 -6 23
11. Geçitkale GSK 18 6 3 9 36 43 -7 21
12. Lapta TBSK 18 5 5 8 19 36 -17 20
13. Ünimar Maraş GSK 18 4 6 8 22 28 -6 18
14. Mormenekşe GBSK 18 3 9 6 20 29 -9 18
15. Girne Halk Evi 18 2 5 11 16 38 -22 11
16. Baf Ülkü Yurdu 18 1 3 14 10 34 -24 6
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