Süper Lige ikinci bilet kapışması kızıştı

AKSA BİRİNCİ LİG 18. HAFTA PANORAMASIAksa Birinci Lig’de on sekizinci hafta maçları hafta sonu oynanarak tamamlanırken, lider Miracle Değirmenlik Süper Lige oldukça yaklaştı.İkinci devrenin başlamasıyla birlikte ilk devreyi 2. Sırada bitiren Esentepe’nin puan kayıpları sonrasında play off hattına gerilerken, lider Değirmenlik’in en yakın takipçisi Çanakkale oldu.Ligde 2. sıradaki Dem’s Cons. Çanakkale ile 5. sıradaki Yalova arasında sadece 5 puan olması 2. lik yarışının ne kadar kızıştığını ortaya koymakta.18. haftayı galibiyetle kapatan Yılmazköy ile birbirleriyle oynadıkları maçtan beraberlikle ayrılan Hamitköy ile Yalova play off hattında iddialarını sürdürürlerken, lider Değirmenlik’e yenilen Gönyeli play off hattının dışına geriledi.Ligin son 2 sırasındaki Girne Halk Evi ve Baf Ülkü Yurdu bu haftayı da galibiyetsiz tamamlarlarken, düşme hattından kurtulma umutlarını iyice azalttılar.Play out hattında bulunan Maraş ve Geçitkale kazanırken, Lapta ile Mormenekşe ise birebir rakiplerine mağlup olarak zor günler yaşamaya başladılar.Aksa 1. Ligin 18. Haftasında oynanan 8 maçta kale ağları 25 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Bu hafta 6 maçı ev sahibi akımlar, 1 maçı ise deplasman takımları kazanırken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı.Gol Krallığı yarışında Değirmenlik’ten Kasım Tağman bu haftayı da boş geçmeyerek 21 gole yükselerek öne geçerken, Gönyeli’den İlyas Yılmaz gol atamayarak 20 golde kaldı.Bu hafta oynanan maçlarda 38 sarı kart 3’de kırmızı kart çıkarken, en fazla kart ise Hamitköy ile Yalova maçında 7 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterilmesiyle yaşandı.Aksa 1. Ligde play out hattını yakından ilgilendiren maçta Geçitkale, bire bir rakibi Lapta’yı farklı mağlup ederek Play out hattının en üst basamağına çıkarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.Lider Değirmenlik takımının konuk ettiği güçlü Gönyeli karşısında gerek defansta oynadığı hatasız futbol gerekse kafayla attığı golle takımının galibiyetinde önemli paya sahip olan Halil Uçar haftanın futbolcusu olmayı hak ettiİkinci devreye iyi bir başlangıç yaparak arka arkaya galibiyetler alan Dem’s Cons. Çanakkale takımının teknik direktörü Ahmet Ogan, takımını iyi hazırlayarak Ozanköy gibi evinde maç kaybetmeyen bir takımı mağlup etmeyi başardı ve haftanın teknik adamı olmayı hak ettiTufan Çerçioğlu, haftanın en zorlu maçlarından olan Hamitköy – Yalova maçında takımların gerginliğine, yardımcısı Ferdi Güzel’in zaman zaman hatalı bayraklarına rağmen pozisyonlara yakın olup, doğru kararlar ürettiUğur (Binatlı) Ahmet Hellaç (Maraş) İrfan (Geçitkale) Yağış (Binatlı)Umut (Maraş) Ulaş (Değirmenlik) Emir (Maraş) Uğur (Düzkaya) Yunus Emre (Yılmazköy) Çağdaş (Çanakkale) Barış (Yılmazköy) Yekta(Geçitkale) Ümit (Düzkaya) Cemil (Geçitkale), Berkant (Çanakkale)M. Değirmenlik – Gönyeli: 2 – 0Hamitköy – Yalova : 2 – 2Düzkaya – Esentepe: 3 – 1M. Hacıali Yılmazköy – Girne Halk Evi: 3 – 1Geçitkale – Lapta: 4 – 1Binatlı – Mormenekşe: 3 – 0Ünimar Maraş – Baf Ülkü Yurdu: 1 – 0Ozanköy – Dem’s C. Çanakkale: 0 – 2Gönyeli – GeçitkaleLapta – Unimar MaraşMormenekşe – M. Haciali YılmazköyBaf Ü. Yurdu – OzanköyDems Cons. Çanakkale – BinatlıEsentepe – M. DeğirmenlikGirne H. Evi – HamitköyYalova – Düzkaya