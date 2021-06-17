Kulüplerin başkanı Karavezirler

Kulüpler Birliği genel kurulu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.Ahmet Arslan’ın divan başkanı, Osman Karamanlı ile Ceran Tunalı’nın divan sekreteri olduğu genel kurula tek aday olarak giren Aytaç Karavezirler oy birliği ile Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı oldu.Aytaç Karavezirler’in yönetim kurulunda “Koral Bozkurt, Bayar Piskobulu, Everen Mannaş, Suma Zafer, Mehmet Kadri, Rifat Berkel, Redif Nurel, Ceran Tunalı, Akay Aşina ve Derviş Hulusioğlu” yer alıyor.Disiplin Kurulu “Ahmet Arslan, Ersan Karataş ve Orsel Neşe’den, Denetleme Kurulu “Ahmet Düzdaban, Hasan Besim ve Ahmet Erbay’dan” oluştu.