banner583
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
14 0
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
15 0
 
Güney'de büyük yangın
Güney'de büyük yangın
182 0
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
153 0
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
198 0
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
37 0
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
170 0
banner661

Kulüplerin başkanı Karavezirler

banner476

banner666
Kulüplerin başkanı Karavezirler
Necati KÜLAHLILAR
Kulüpler Birliği genel kurulu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Ahmet Arslan’ın divan başkanı, Osman Karamanlı ile Ceran Tunalı’nın divan sekreteri olduğu genel kurula tek aday olarak giren Aytaç Karavezirler oy birliği ile Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı oldu.
Aytaç Karavezirler’in yönetim kurulunda “Koral Bozkurt, Bayar Piskobulu, Everen Mannaş, Suma Zafer, Mehmet Kadri, Rifat Berkel, Redif Nurel, Ceran Tunalı, Akay Aşina ve Derviş Hulusioğlu” yer alıyor.
Disiplin Kurulu “Ahmet Arslan, Ersan Karataş ve Orsel Neşe’den,  Denetleme Kurulu “Ahmet Düzdaban, Hasan Besim ve Ahmet Erbay’dan” oluştu.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.