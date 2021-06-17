Sertoğlu’ndan protokol müjdesi

Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, Kulüpler Birliği genel kurulununyapıldığı Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda protokolün imzalanacağının müjdesini verdi.
Çarşamba günü Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile görüşerek protokolü imzalayacaklarını açıklayan Hasan Sertoğlu, tüm kulüp başkanları ile birlikte Ekonomi ve Enerji Bakanlığına gideceklerini de sözlerine ekledi.
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