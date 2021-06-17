banner583
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
14 0
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
15 0
 
Güney'de büyük yangın
Güney'de büyük yangın
182 0
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
153 0
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
198 0
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
37 0
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
170 0
banner661

Sertoğlu’ndan protokol müjdesi

banner476

banner666
Sertoğlu’ndan protokol müjdesi
Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, Kulüpler Birliği genel kurulununyapıldığı Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda protokolün imzalanacağının müjdesini verdi.
Çarşamba günü Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile görüşerek protokolü imzalayacaklarını açıklayan Hasan Sertoğlu, tüm kulüp başkanları ile birlikte Ekonomi ve Enerji Bakanlığına gideceklerini de sözlerine ekledi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.