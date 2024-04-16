YDK Badmintonda Türkiye Şampiyonasında Çeyrek Finalde

Kırklareli'nde düzenlenen Ortaokullar Arası Badminton Şampiyonasında mücadele eden Yakın Doğu Koleji Badminton Erkek Takımı ilk gün oynadığı birinci maçta Bitlis Ortaokulunu 3-2 ve ikinci oynadığı maçta Giresun Ortaokulunu 4-1 yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi. Yarın grup birinciliği için mücadele edecek olan erkek Takımı çeyrek finale kalmanın mutluluğunu yaşıyor. Kız Badminton Takımı da ilk maçta Trabzon ortaokulunu 3-2 yenmeyi başardı. YDK Kız Takımı da yarın Manisa maçını kazanması halinde çeyrek finale kalma hakkı elde edecek.
Kırklareli'nde düzenlenen Ortaokullar Arası Badminton Şampiyonasında mücadele eden Yakın Doğu Koleji Badminton Erkek Takımı ilk gün oynadığı birinci maçta Bitlis Ortaokulunu 3-2 ve ikinci oynadığı maçta Giresun Ortaokulunu 4-1 yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi. Yarın grup birinciliği için mücadele edecek olan erkek Takımı çeyrek finale kalmanın mutluluğunu yaşıyor. Kız Badminton Takımı da ilk maçta Trabzon ortaokulunu 3-2 yenmeyi başardı. YDK Kız Takımı da yarın Manisa maçını kazanması halinde çeyrek finale kalma hakkı elde edecek.