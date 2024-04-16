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YDK Badmintonda Türkiye Şampiyonasında Çeyrek Finalde

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YDK Badmintonda Türkiye Şampiyonasında Çeyrek Finalde
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Kırklareli'nde düzenlenen Ortaokullar Arası Badminton Şampiyonasında mücadele eden Yakın Doğu Koleji Badminton Erkek Takımı ilk gün oynadığı birinci maçta Bitlis Ortaokulunu 3-2 ve ikinci oynadığı maçta Giresun Ortaokulunu 4-1 yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi. Yarın grup birinciliği için mücadele edecek olan erkek Takımı çeyrek finale kalmanın mutluluğunu yaşıyor. Kız Badminton Takımı da ilk maçta Trabzon ortaokulunu 3-2 yenmeyi başardı. YDK Kız Takımı da yarın Manisa maçını kazanması halinde çeyrek finale kalma hakkı elde edecek.
 

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Etiketler; #YDK Badminton
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