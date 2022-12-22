Kulüpler Birliği bölgesel toplantılarını tamamladı

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ve yönetimi bölgesel toplantılarının sonuncusunda Lefkoşa kulüpleriyle bir araya gelirken, Başkan Karavezirler, bu toplantılarla tüm kulüplerin görüşlerini alarak federasyona taleplerini ileteceklerini söyledi

KKTC Futbol Kulüpler Birliği bölgesel toplantılarının sonuncusu Lefkoşa’da gerçekleştirdi. Başkan Aytaç Karavezirler ve yönetimi Lefkoşa kulüpleriyle Lefkoşa VintageCafe’debiraraya gelerek mevcut sezonu ve önümüzdeki sezonu değerlendirdi.

Gerçekleşen organizasyonda Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kadri ve Suma Zafer, ChinaBazaar Gençlik Gücü Başkanı Osman Karamanlı, Hamitköy Başkanı Evren Mannaş, Göçmenköy Başkanı Ersan Karataş, Yenicami Başkanı Ali Özmen Safa, Küçük Kaymaklı Başkanı Akay Aşina, Çetinkaya Başkanı Süleyman Yemen, Lefke Başkanı Adnan Doğruyol, Gönyeli Yönetim Kurulu Üyesi Musa Oytun ve Yenicami Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gedik katıldı.

KARAVEZİRLER: “KULÜPLERİN AYAKTA KALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler toplantı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada toplantılarının sonuncusunu Lefkoşa’da gerçekleştirdiklerini ve tüm bölgelerdeki toplantılarda kulüp başkan ve yöneticilerinin görüşlerini aldıklarını kaydetti. Alınan görüşleri kısa sürede toparlayıp hızlıca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile görüşeceklerini kaydeden Karavezirler, “Ben katılan tüm kulüplerimize, başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Sorunlarımızı oturup konuşmazsak çözüm üretemeyiz. Kısa sürede tüm kulüplerin taleplerini içeren bir dosya hazırlayıp KTFF Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu ile görüşeceğiz.” diye konuştu. Kulüplerin zor günlerden geçtiğini kaydeden Karavezirler, “Kulüplerin ayakta kalması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız da. Yabancı futbolcu konusu, futbolcu sakatlanmaları konusu ve takımlara ayrılan devlet katkısı ile ilgili çok geniş çaplı toplantılar yaptık. Çok verimli ve faydalı geçtiğine inanıyorum.” dedi.

