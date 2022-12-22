Leymosun derbisinin hakemi Hamamcıoğlu

Aksa Futbol Liglerinde bugün ve yarın oynanacak 14. Hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın derbi mücadelesinde Doğan T.Birliği ile Türk Ocağı arasındaki Leymosun derbisini Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Zirveyi ilgilendiren Yenicami – MTG maçının orta hakemliğini ise Osman Özpaşa yapacak.

AKSA SÜPER LİG

Göçmenköy-ChinaB.G.Gücü 3 – 3

BUGÜN

19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Türk Ocağı(Utku Hamacıoğlu)

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Gönyeli (Kerem Eran)

19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Çetinkaya (Turgay Misk)

24 Aralık 2022, Cumartesi

14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Miracle Değirmenlik (Evren Karademir)

18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-MağusaT.Gücü (Osman Özpaşa)

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-K.Kaymaklı (Ali Özer)

14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Lefke (Emre Öztaşlı)

AKSA 1.LİG

BUGÜN

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Esentepe (Mehmet Sezener)

14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Girne Halk Evi(Hakan Ünal)

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.HacıaliYılmazköy-BafÜ.Yurdu (Fehim Dayı)

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera L. Gençler Birliği-İncirli (Ferhat Tuna)

24 Aralık 2022, Cumartesi

14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Mormenekşe (Mustafa Öztugay)

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy-Yalova (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Ünimar Maraş (Şakir Azizoğlu)

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Lapta (Hüseyin Eyyüpler)

