Kulüpler Birinci’ye tepkili

Kulüpler Birliğinin toplantısında konuşma yapan başkan vekili Aytaç Karavezirler ile kulüp başkanları, KTFF genel kurulunu mahkemeye taşıdığı için KTFF başkan adayı Tekin Birinci’ye tepki gösterdiler

Kulüpler Birliği bugün Kulüpler Birliği başkan adayı da olan başkan vekili Aytaç Karavezirler başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.

Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya kulüplerin birçoğu katılırken, toplantıya gelemeyen kulüp başkanları temsilci gönderdiler. Divan başkanı Aytaç Karavezirler toplantıda açılış konuşması gerçekleştirdi.

Aytaç Karavezirler konuşmasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu genel kurulunu mahkemeye taşıdığı için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 5 Haziran’da gerçekleştirilecek genel kurulunda başkan adayı olan Tekin Birinci’ye tepki gösterdi.

Aytaç Karavezirler’den sonra konuşmak için kürsüye çıkan başkanlar da aynı nedenden dolayı Tekin Birinci’ye tepki gösterirlerken, bu zor dönemde kulüpleri rahatlatacak işlerle uğraşmak yerine, mahkeme ile uğraşmak zorunda olmanın gereksizliğine vurgu yaptılar.

