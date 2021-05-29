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Brentford tarihinde ilk kez Premier Lig'de

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İngiltere Championship Ligi play-off finalinde Brentford, Swansea'yi 2-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükseldi

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Brentford tarihinde ilk kez Premier Lig'de

İngiltere Championship play-off finalinde Swansea City'yi 2-0 mağlup eden Brentford, Premier Lig'e yükseldi.

Wembley Stadı'nda oynanan maçta Brentford'a galibiyeti 10. dakikada Ivan Toney (P) ve 20. dakikada Emiliano Marcondes'in golleri getirdi.

Swansea City, 65. dakikada Jay Fulton'ın gördüğü kırmızı kart nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Brentford, Championship lideri Norwich City ve ikinci Watford'ın ardından Premier Lig'e çıkan üçüncü ve son takım oldu.

"Arılar" lakabıyla bilinen kırmızı-beyazlı ekip, 1946-1947 sezonunun ardından ilk kez İngiltere'nin en üst liginde mücadele etme hakkı kazandı.

Tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselen İngiliz ekibi, sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Halil Dervişoğlu'nun da bonservisini elinde bulunduruyor.

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Etiketler; #Brentford
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