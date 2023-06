Küçükler Pamir Konuklu anısına oynadı

Yonpaş Dumlupınar eski futbolcu ve antrenörlerinden merhum Pamir Konuklu adına düzenlenen U9 Anı Turnuvası Dumlupınar Akademi ile Yeni Boğaziçi Doğan, Gönyeli, MTG ve Iskele Trabzon akademileri katılımıyla yapıldı

Yonpaş Dumlupınar tarafından organize edilen ve 17 Haziran, Cumartesi günü Yonpaş Arena'da gerçekleştirilen Pamir Konuklu U9 Anı Turnuvası yoğun ilgi gördü.Turnuva, Dumlupınar Akademi ile Yeni Boğaziçi Doğan SK, Gönyeli SK, MTG ve Iskele Trabzon SK akademileri katılımı ile gerçekleşti.Yonpaş Dumlupınar eski futbolcu ve antrenörlerinden merhum Pamir Konuklu adına düzenlenen turnuvada ödüller merhumun eşi Şenay Atakan Konuklu tarafından takdim edildi.Yonpaş Dumlupınar Futbol Gelişim Direktörü Mehmet Emin Zaim' in turnuva ile ilgili açıklaması ise şöyle:"Yaz turnuvalarımızın ilki olarak Pamir Konuklu U9 Anı Turnuvasını gerçekleştirdik. Pamir, hem akademide oyuncu hem de antrenör olarak kulübünüzde çok değerli hizmetlerde bulunmuş birisiydi. Isminin her daim anılması, unutulmaması ve yürüttüğümüz davaya katkı sağlaması için her yıl bu turnuva ile yolumuzda desteğimizi devam ettireceğiz.Turnuva hazırlık sürecinde en büyük teşekkürü bu turnuvanın en güzel şekilde yapılması için tüm enerjisini turnuvaya veren Hasan Hasoğlan'a sunarken, turnuvanın gerçekleşmesi için desteğini esirgemeyen Akademi Koordinatörümüz Mehmet Göçer hocamıza, emeği geçen yöneticilerimize, sahanın en güzel şekilde hazırlanmasını sağlayan Hüseyin Peralı'ya ve turnuvaya davet ettiğimizde tereddüt etmeden kabul edip gelen tüm akademilerimize teşekkür ederim."