Geçitkale, Şöfer'le devam

Aksa 1. Lige yükselen Geçitkale'de Sportif Direktörlük görevine yeniden Birol Şöfer getirildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Geçitkale'de sportif direktör olarak göreve başlayan ve takımın 1. Lig'e yükselmesinde önemli katkısı olan Birol Şöfer gelecek sezon da sarı lacivertli ekipte Sportif Direktörlük görevi yapacak.

Konuyla ilgili açıklama Geçitkale Spor Kulübü sosyal meyda hesabından şöyle duyuruldu:

“Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde aramıza katılıp büyük hikayemizde payı olan, Kıbrıs Türk Futbolu’na büyük katkıları olan, efsanevi isim Birol Şöfer gelecek sezon itirabı ile Sportif Direktörlüğe getirilmişti. Aramıza tekrardan hoşgeldin Birol Şöfer”



