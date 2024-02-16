Dumlupınar gövde gösterisi yaptı

Asbuzu U16 Ligi Yarı Final rövanş mücadelesinde Türk Ocağı ile Tremeşeli Holding Dumlupınar Değirmenlik Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

İlk maçı 4 – 0 gibi farklı skorla kazanan Dumlupınar takımı rövanş maçında da rahat bir oyun sonucunda sahadan 5 -1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.



