Dumlupınar gövde gösterisi yaptı

Asbuzu U16 Ligi Yarı Final rövanş mücadelesinde Türk Ocağı ile Tremeşeli Holding Dumlupınar Değirmenlik Stadı’nda karşı karşıya geldiler.
İlk maçı 4 – 0 gibi farklı skorla kazanan Dumlupınar takımı rövanş maçında da rahat bir oyun sonucunda sahadan 5 -1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.