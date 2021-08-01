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KTSYD Kupası’nda DTB – Dumlupınar kapışması olacak

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KTSYD yönetimi, KTSYD Kupası’nın Süper Lig’in Girne bölgesi ekibi Doğan Türk Birliği ile Mağusa bölgesi ekibi Yonpaş Dumlupınar arasında oynanmasını kararlaştırdı

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KTSYD Kupası’nda DTB – Dumlupınar kapışması olacak
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, 2021-22 futbol sezonu öncesi KTSYD Kupası’nın Süper Lig’in Girne bölgesi ekibi Doğan Türk Birliği ile Mağusa bölgesi ekibi Yonpaş Dumlupınar arasında oynanmasını kararlaştırdı.
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle oynatılmayan kupa karşılaşması bir yıl aradan sonra 4 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın yeri ve saatinin yanı sıra Covid-19 nedeniyle alınacak önlemleri ilerleyen günlerde açıklanacak.
Futbolda yeni sezonlar öncesi ilk ciddi sınav olarak nitelendirilen KTSYD Kupası’nı son olarak 2019 yılında Çetinkaya Türk Spor Kulübü ile Merit Alsancak Yeşilova takımları oynamış, kazanan taraf 3-1’lik skorla kazanan Çetinkaya olmuştu.
 
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