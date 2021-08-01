Hazırlık maçlarında bol gol atıldı

Futbolda 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile güçlerini görüp, eksikliklerini tespit ediyorlar.
Süper Lig ve Birinci Lig ekipleri farklı bölgelerde keyif veren bol gollü hazırlık maçları oynandı. Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Yeni Boğaziçi – Küçük Kaymaklı: 0 – 2
Türk Ocağı– Dörtyol: 5 – 2
Gönyeli– Lefke: 1 – 1
Hamitköy – Mesarya: 0 – 1
Binatlı– Gençlik Gücü: 3 – 1
Esentepe – İncirli: 2 – 2
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