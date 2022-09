KTSYD Kupası 35. kez oynanacak

KTSYD Kupası bu yıl 35. kez organize ediliyor. Bu yılki kupa karşılaşmasında Süper Lig’in iki ekibi Merit Alsancak Yeşilova ile Miracle Değirmenlik karşı karşıya gelecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından her sezon öncesi düzenlenen, futbolda ilk ciddi sınav olarak nitelendirilen KTSYD Kupası bu yıl 35. kez organize ediliyor. Bu yılki kupa karşılaşmasında Süper Lig’in iki ekibi Merit Alsancak Yeşilova ile Miracle Değirmenlik karşı karşıya gelecek. 10 Eylül Cumartesi günü Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.SON OLARAK YONPAŞ DUMLUPINAR KAZANDIKTSYD Kupası’nı son olarak Mağusa ekibi Yonpaş Dumlupınar kazanma başarısı gösterdi. 4 Eylül 2021 tarihinde Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşmada rakibi Doğan Türk Birliği’ni 3-2 mağlup eden Yonpaş Dumlupınar kupayı tarihinde ilk kez kazanma başarısı gösterdi.BASIN TOPLANTISI DÜZENLENİYORCumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde her iki takımın teknik sorumlusu ve kaptanının yer alacağı basın toplantısı 8 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de KTSYD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Basın toplantısında karşılaşma ile ilgili detaylı bilgilerin aktarılması yanında her iki takım görüşlerini belirtecek.MAÇIN ADAMINI SPOR YAZARLARI BELİRLEYECEKKTSYD Kupası’nda geleneksel hale gelen “Maçın adamı” ödülünü her yıl olduğu gibi bu yıl da dernek üyeleri belirleyecek. Karşılaşmanın ardından yapılacak oylama ile en çok oyu alan isme “Maçın adamı” ödülü takdim edilecek.35. KEZ DÜZENLENİYOR KTSYD tarafından 1985 yılından bu yana düzenlenmeye başlayan , 1995, 1997 ve 1999 yıllarında bölgelerde de organize edilen kupa karşılaşması, 1990 ve Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında düzenlenememişti. KTSYD Kupası’nı bugüne kadar kazanan ekipler şöyle:15 Eylül 1985: Küçük Kaymaklı14 Eylül 1986 Baf Ülkü Yurdu6 Eylül 1987: Baf Ülkü Yurdu25 Eylül 1988: Baf Ülkü Yurdu24 Eylül 1989: Doğan Türk Birliği22 Eylül 1991: Baf Ülkü Yurdu20 Eylül 1992: Doğan Türk Birliği26 Eylül 1993: Gönyeli25 Eylül 1994: Yalova1 Ekim 1995: Çetinkaya, Gençler Birliği, Baf Ülkü Yurdu27 Ekim 1996: Gönyeli21 Ekim 1997: Lefke, Yenicami, Akıncılar25 Ekim 1998: Mağusa Türk Gücü23 Ekim 1999: Gönyeli, Dumlupınar, Türk Ocağı, Binatlı8 Ekim 2000: Esentepe30 Eylül 2001: Yenicami, Çanakkale29 Eylül 2002: Baf Ülkü Yurdu28 Eylül 2003: Türk Ocağı9 Ekim 2004: Küçük Kaymaklı2 Ekim 2005: Yenicami23 Eylül 2007: Küçük Kaymaklı12 Ekim 2008: Gönyeli26 Eylül 2009: Doğan Türk Birliği18 Eylül 2010: Doğan Türk Birliği11 Eylül 2011: Yenicami15 Eylül 2012: Küçük Kaymaklı13 Eylül 2013: Yenicami13 Eylül 2014: Küçük Kaymaklı12 Eylül 2015: Doğan Türk Birliği10 Eylül 2016: Binatlı9 Eylül 2017: Küçük Kaymaklı9 Eylül 2018: Mağusa Türk Gücü31 Ağustos 2019: Çetinkaya4 Eylül 2021: Yonpaş Dumlupınar