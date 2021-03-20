KTFHGD’nden, Yavuz için taziye mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (KTFHGD), hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) MHK eski başkanı, FIFA Kokartlı eski hakemlerden Bülent Yavuz için taziye mesajı yayınladı.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin taziye mesajında, “TFF MHK eski başkanı, FIFA Kokartlı eski hakemlerden Bülent Yavuz'un vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Bülent Yavuz'a Allahtan rahmet, kederli Yavuz ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.



