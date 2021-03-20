Hentbol Federasyonu 30 yaşında

KKTC Hentbol Federasyonu, pandemi süreci nedeniyle 30. kuruluş yıldönümünü sadece federasyonun resmi facebook sayfasından kutladı.
Bahadır Ayhan başkanlığındaki KKTC Hentbol Federasyonuyönetim kurulu, 30. kuruluş yıldönümüne özel bir video hazırladı. “KKTC Hentbol Federasyonu'nun 30 Yıllık Hikayesi” ismi verilen video“Bu gurur hepimizin” sloganıyla paylaşıldı.
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