KTFF’den GG’ye kutlama mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Süper Kupa’da şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü takımı oldu. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yayınladığı bir mesaj ile Kadınlar Süper Kupa şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü’nü kutladı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun yayınladığı bir mesaj şöyle:

“2024 yılının ilk kupasını kazanan China Bazaar Gençlik Gücü’nde başkan Osman Karamanlı, yönetim kurulu, sponsorları, teknik heyet, kulüp personeli ve futbolcuları bu başarıdan dolayı kutlar, final maçında keyifli bir maç izlenmesini sağlayarak güzel bir mücadele örneği gösteren Mağusa Spor Akademisi camiasını tebrik ederiz.”

