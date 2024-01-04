Mevlüt ve Mustafa yuvaya döndü

Aksa Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy’de ara transfer çalışmaları devam ediyor. Ligin ilk devresinde kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Mevlüt Önal ve Mustafa Gezer yeniden yuvaya döndüler.

Mevlüt ilk devre Yeniboğaziçi’nde Mustafa ise Çanakkale’de kiralık olarak oynamışlardı.

