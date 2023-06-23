KTFF’de Olağan Mali Genel Kurulu zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurulu bugün (24 Haziran 2023 Cumartesi) saat 10.00'da toplanıyor. KTFF'den yapılan açıklamada toplantının KTFF Ahmed Sami TopcanToplantı Salonu'nda gerçekleşeceği belirtildi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Mali Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddeleri ile 24 Haziran 2023 Cumartesi günü, saat 10.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

24 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Mali GenelKurulToplantısı’na, KTFF’yebağlı AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig kulüpleriileİktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nin temsilcisinin katılmaları ve temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini Genel Kurul Divan Başkanlığı’na sunmaları istendi.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Açılışı

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Divan Kurulu Oluşumu

Faaliyet Raporunun Genel Kurul Onayına Sunulması

Mali Raporun Genel Kurul Onayına Sunulması

Dilek ve Temenniler

Kapanış

