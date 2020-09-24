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KTFF’de kritik genel kurul

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KTFF 2019-2020 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı bugün KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.Toplantıda futbolda yeni sezonun başlayıp – başlamaması da karara bağlanacak

KTFF’de kritik genel kurul
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2019-2020 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı bugün KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2019-2020 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 25 Eylül 2020 tarihinde Cuma 16.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda aşağıda gösterilen gündemle toplanacak.
Olağan Mali Genel Kurul toplantısına KTFF'ye bağlı K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig Kulüp başkanları ile BTM Ligi Kulüpleri adına BTM Kulüpleri temsilcisinin katılmaları veya temsilci olarak katılacakların yetki belgelerini Genel Kurul'a sunmaları gerekir.
Toplantıda futbolda yeni sezonun başlayıp – başlamaması da karara bağlanacak. Kulüpler bu konudaki kararlarını alacaklar.
 
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